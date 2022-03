Volleyball, Regionalliga : Die SGL steht mit dem Rücken zur Wand

Michael Wernitz würde gerne SGL-Coach bleiben. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Die Volleyballerinnen der SG Langenfeld müssen die beiden letzten Spiele der Abstiegsrunde gewinnen, angefangen mit der Partie am Samstag bei Tabellenführer TuS Herten. Doch auch so wird der Gang in die Oberliga immer wahrscheinlicher. Trainer Michael Wernitz würde gerne bleiben.