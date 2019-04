Volleyball : SV Bedburg-Hau III Kreisliga-Meister

Bedburg-Hau Volleyball: Damen schlugen den Rivalen TSV Weeze III.

Nach der Meisterschaft der SV Bedburg-Hau II in der Kreisliga der Vorsaison und dem Aufstieg des Perspektivteams in die Bezirksklasse, konnte niemand damit rechnen, dass das neue SVB-III-Team in der Kreisliga auch wieder durchstarten würde. Idee hinter dem von Ralf Joeken trainierten Team, das ansonsten als U 18 erfolgreich in der Jugend-Oberliga unterwegs gewesen ist, war eigentlich, den Mädchen in der Kreisliga mehr Spielpraxis zu vermitteln.