Kleve-Rindern : Couragierte Rinderner mit Remis-Drama am Bergsteeg

Kleve-Rindern SV Walbeck - SV Rindern 2:2 (1:2). Die Gäste spielten couragiert auf. Den Ausgleich setzte es erst in der Nachspielzeit, zuvor flogen zwei Spieler der Gäste vom Platz.

Nach einer Viertelstunde setzte es den ersten Nackenschlag für die Ernst-Elf. Ein Einwurf wurde nicht gut verteidigt und Dennis Heyn konnte den Ball aufs Tor von Jendrik Ferdenhert bringen, der diesen zwar noch an den Innenpfosten lenken konnte, aber den Einschlag nicht verhinderte (14. Minute). Die Reaktion des SV Rindern ließ aber nicht lange auf sich warten: Nachdem Alex Tissen im gegnerischen Sechszehner zu Fall gebracht wurde, gab es einen Elfmeter, den Daniel Beine souverän zum 1:1 verwandelte (21.). Beine ließ nur wenig später seinem ersten Tor ein zweites folgen, als er aus dem Gewühl zur Führung für seine Farben traf (27.). In Hälfte zwei tat Walbeck jetzt mehr für das Spiel, brachte die Zebras aber nicht ernsthaft in Bedrängnis. Stattdessen verpassten es die Gäste, für das 3:1 und damit die Entscheidung zu sorgen, und ließen in Person von Medrow und Demiri gute Gelegenheiten ungenutzt. Medrow war es auch, der kurz vor Ablauf der 90 Minuten vom Platz flog. Zuvor war der Offensivspieler festgehalten worden und hatte sich anschließend beim Schiedsrichter lautstark darüber beschwert, sodass er innerhalb weniger Sekunden zweimal die gelbe Karte sah. In Überzahl kamen die Hausherren kurz vor Abpfiff noch zu einer letzten Chance, bei der Chima Ukaegbu seinen Gegenspieler an der Kante zum Strafraum etwas ungestüm foulte. Der Referee verlegte dieses Foul in den Strafraum, wodurch Walbeck zum Elfmeter und zum damit einhergehenden Ausgleich durch René Verbeek kam (90.+4). Im Anschluss daran gab es noch eine rote Karte für Philipp Verfürth, bei der keiner der Beteiligten so recht wusste, wofür es diese gab.„Der Ausgang ist natürlich wieder einmal sehr unglücklich für uns. Wir haben aber gezeigt, dass mit uns in den letzten Wochen zu rechnen sein wird“, so Ernst nach Abpfiff.