Tischtennis : Dabeisein war in Wiesbaden alles

Dabeisein war in Wiesbaden alles

Wiesbaden/Kleve Deutsche TT-Jugendmeisterschaften mit Mara Lamhardt und Lea Vehreschild.

Als bei den deutschen Jugendmeisterschaften in Wiesbaden die entscheidenden Begegnungen im Kampf um eine Medaille ausgetragen wurden, mussten sich zwei Tischtennis-Talente aus Kleve bereits mit der Zuschauerrolle zufrieden geben. Mara Lamhardt (Weiß-Rot-Weiß) und Lea Vehreschild (DJK Rhenania) waren zu diesem Zeitpunkt bereits im Einzel- und Doppel-Wettbewerb ausgeschieden.

Verbandstrainer Stephan Schulte-Kellinghaus (Duisburg) hatte Mara Lamhardt im Vorfeld der nationalen Titelkämpfe eine „realistische Chance“ zugetraut, die Gruppenphase zu überstehen und in die Einzel-Hauptrunde einzuziehen. Doch daraus wurde nichts, denn die Regionalligaspielerin musste sich nach drei Niederlagen mit dem vierten Platz zufrieden geben. Gegen Wenna Tu (NSU Neckarsulm/0:3), Isabelle Schütt (DJK Heusweiler/1:3) und Emma Bruch (TSV Schwabhausen/1:3) befand sich die Siebte des Top 48-Bundesranglistenturniers auf verlorenem Posten.

„Mara hat sich zu sehr selbst unter Druck gesetzt“, analysierte ihr Coach. „Sie hat das Niveau, um als mindestens Zweitplatzierte eine Runde weiterzukommen. Die eigene Erwartungshaltung und die Nervosität haben ihr einen Strich durch die Rechnung gemacht.“ Lea Vehreschild sollte, so Schulte-Kellinghaus, ihre ersten nationalen Jugendtitelkämpfe dazu nutzen, um Erfahrungen zu sammeln. Nach den Vier-Satz-Niederlagen gegen Sophia Deichert (RV Viktoria Wombach), Luisa Reising (Alemania Riestedt) und Natalia Mozler (TTC Bietigheim-Bissingen) zeigte sich die 16-Jährige selber enttäuscht. Der Verbandstrainer war jedoch keinesfalls mit dem Auftritt unzufrieden. „Lea hatte eine schwere Auslosung und drei sehr starke Gegnerinnen in der Vorrunde. Sie hat sich gut präsentiert.“

Auch in der Doppel-Konkurrenz wartete das Duo aus Kleve vergeblich auf ein Erfolgserlebnis. An der Seite von Selina Langholz (SG Motor Wilsdruff) verlor Lea Vehreschild in der ersten Runde mit 1:3 gegen Lisa Göbecke (DJK Biederitz) und Luisa Reising.