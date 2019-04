Fußball : Uedemer SV: Festwoche zum 100-Jährigen

Die erste Mannschaft des Uedemer SV 1919 im Gründungsjahr. Foto: Uedemer SV

Uedem Vom 16. bis 22 Juni gibt es zahlreiche Aktivitäten. Der Jubiläumsverein hat 500 Mitglieder. Festakt am 16. Juni im Bürgerhaus.

Von Peter Nienhuys

Eingebettet in die „990 Jahre“ Festlichkeiten dreier Vereine in der Gemeinde Uedem feiert der Sportverein ausgiebig sein 100-jähriges Bestehen. Die Uedemer Hohe Mühle wird 700 Jahre alt und der Heimat- und Verkehrsverein Uedem e.V. ist Ausrichter der Feierlichkeiten. Über die Pfingsttage gibt es ein „Großes Mühlenfest“, am 22. Juni findet das „Bayrische Mühlenfest“ mit einem großen Mühlenfrühstück statt. 190 Jahre wird der Musikverein Concordia Uedem 1829, der heute mit dem Tanz in den Mai 2019 den Beginn der Festlichkeiten eröffnet.

Der Uedemer SV, der in einem Pressegespräch im schmucken Vereinsheim sein Vorhaben erläuterte, veranstaltet seine Festwoche zwischen Sonntag, dem 16. Juni und Samstag, dem 22. Juni. Der Auftakt bildet der offizielle Festakt im Uedemer Bürgerhaus am 16. Juni, um 11 Uhr. Der Musikverein Concordia untermalt diese Veranstaltung. Es wird Festreden des Uedemer Bürgermeisters Rainer Weber sowie des 1. Vorsitzenden des Vereins Ludger Terlinden geben. Weitere Festredner werden erwartet, und einige verdiente Mitglieder werden geehrt und ausgezeichnet vom USV sowie vom Fußballverband Niederrhein. Viele sportliche Aktivitäten schließen sich in der nachfolgenden Sportwoche an (siehe Info-Box). Der Uedemer SV hat zurzeit ungefähr 500 Mitglieder und unterhält zwei Seniorenmannschaften, eine Altherrenabteilung sowie zwölf Jugendmannschaften in einer erfolgreichen und fruchtbaren Spielgemeinschaft mit dem Nachbarschaftsverein Fortuna Keppeln. Außerdem gibt es eine Leichtathletikabteilung mit 75 Kindern und Jugendlichen im Alter von sechs bis achtzehn Jahren, die alle mit Eifer und Spaß ihren Sport frönen.

Info Die Uedemer Festwoche Sonntag, 16. Juni, ab 11 Uhr Auftakt mit offiziellen Festakt im Uedemer Bürgerhaus Aktivitäten am Sportplatz Sonntag, 16. Juni, ab 15 Uhr - Bambini - Fußballturnier Montag, 17. Juni, ab 18 Uhr - C-Jugend Fußballspiel USV - SV Straelen Dienstag, 18. Juni, ab 19 Uhr - 2. Mannschaft Fußballturnier mit Vereinen mit Gründungsjahr 1919 Mittwoch, 19. Juni, ab 18 Uhr - D-Jugend Fußballspiel USV - SV Straelen Mittwoch, 19. Juni, ab 19.30 Uhr - 1. Mannschaft Fußballspiel gegen USV-Bezirksliga-Mannschaft 2014/15 Donnerstag, 20. Juni, ab 11 Uhr - Olympiade aller Vereine aus Uedem Freitag, 21. Juni, ab 19 Uhr - Altherren-Fußballturnier Samstag, 22. Juni, ab 11 Uhr - Familien-Sportabzeichentag

Dem jetzigen Vorstand des USV gehören neben dem 1. Vorsitzenden Terlinden folgende Personen an: Martin Giglio (2. Vorsitzender), Frank Kösters (Geschäftsführer), Andreas Giglio (Fußballobmann), Wilfried „Pele“ van Aerssen (2. Obmann und Chronikschreiber), Daniel Kammann (Kassierer), Christoph Hinckers (Jugendleiter), Judith van der Cruysen sowie Anja Willems (Leichtathletik).

Dieser rührige Vorstand hat in der letzten Zeit diese kommende Festwoche auf die Beine gestellt. Folgende Sponsoren unterstützten den Uedemer SV dabei tatkräftig: Elten-Schuh, Omexom, die Sparkasse und die Volksbank.

An dieser Stelle auch ein kleiner Rückblick in die Geschichte des Jubiläumsvereins, die in einer ca. 150 Seiten umfassenden interessanten Chronik (soll ein Euro kosten) von Wilfried „Pele“ van Aerssen zusammen gestellt wurde.

Am 19. Oktober 1919 trafen sich 81 sportbegeisterte Uedemer Bürger, um den Uedemer SV zu gründen. Gleich in den zwei Folgejahren stieg man von der C-Klasse in die A-Klasse auf. 1925 wurde der neue Sportplatz an der Mühlenstraße eingeweiht, der 1942 durch Kriegseinwirkungen komplett zerstört wurde. 1954 war der Baubeginn der Platzanlage am Bergschlößchen, der heutigen Spielstätte, die 1957 fertig gestellt wurde.

Die 1. Mannschaft des Vereins spielte nach dem Wiederaufstieg 1956 bis zum Abstieg 1966 in der Bezirksklasse. Zwischen 1982 und 1984 ist die Erste wieder in der Bezirksliga aktiv, genauso wie 1995 bis zum Jahr 1997.