Fußball : Meister — SG Kessel/Ho.-Ha. ist aufgestiegen

Kreis Kleve Kreisliga B 2: Durch einen 1:0-Sieg gegen den ärgsten Verfolger TSV Weeze II holt die SG den Titel.

SG Kessel/Ho.-Ha. - TSV Weeze II 1:0 (1:0) Die Vereinigten errangen mit diesem Sieg souverän die vorzeitige Meisterschaft in der Kreisliga B 2. Das niederländische Trainerduo Geert Derksen und Nico Berendsen hat an der Grenze ganze Arbeit geleistet. Bislang ungeschlagen, nur dreimal wurde unentschieden gespielt, war die Basis für die bemerkenswerte Saison. Gegen den Tabellenzweiten aus Weeze reichte ein knapper 1:0-Heimsieg, den Martin Dicks in Minute 18 nach einem Freistoß von Christoph Remy per Kopf sicherstellte. „Wir werden den Abend nett ausklingen lassen, so formulierte der glückliche SG-Fussballobmann Gilbert Wehmen zunächst die weiteren Aktionen der Meistermannschaft. Weiter erzählte er:“ Es war das erwartete Spitzenspiel, wir gingen völlig verdient in Führung, obwohl die Weezer gut verteidigten. Im weiteren Spielverlauf vergaben wir einige Torchancen, vor allem unser Torjäger Peter Bodden versemmelte diverse Möglichkeiten. Ab Minute 70 agierten wir mit mehr Vorsicht, denn wir wollten heute Meister werden. Das war eine spannenende Spielzeit. Wir wollten schon oben mitspielen, aber mit dem Meistertitel hatten wir von Anfang an nicht gerechnet“.