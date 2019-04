Fußball-Oberliga : Rot-Blaue erfüllen die Pflicht

1. FC Kleve - FSV Duisburg. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kleve Fußball-Oberliga: 1. FC Kleve - FSV Duisburg 5:0 (3:0). Levon Kürkciyan avanciert zum gefeierten Matchwinner der Rot-Blauen. Die Gäste aus der Montanstadt zeigten sich indes desolat. Im zweiten Durchgang glich die Partie am Bresserberg einem Testkick.

Es scheint in der DNA eines jeden Fußballlehrers zu liegen, sich nach der Begegnung demonstrativ vor die Mannschaft zu stellen. Umut Akpinar, Trainer des 1. FC Kleve, praktiziert es so. Frei nach dem Motto: intern schonungslos analysieren, nach außen aber verbal zurückhalten. Christian Mikolajczak, der seit zehn Partien beim FSV Duisburg an der Seitenlinie steht, wählte nach der 0:5-Niederlage in Kleve eine ganz andere Ansprache und keilte gegen seine Elf: „Ich schäme mich heute für meine Mannschaft. Das war ein Klassenunterschied. Einige Spieler waren heute nicht einmal landesligatauglich. Wenn es um andere Dinge geht, erzählen die Jungs immer viel, aber auf dem Platz zeigen sie nichts, gar nichts.“ Die verbalen Schläge sitzen. Doch er hatte Recht: Die Gäste aus der Montanstadt offenbarten gegen solide Hausherren in allen Mannschaftsteilen, warum sie bereits als Absteiger in die Landesliga feststehen.

Doch von vorne: Die erste Gelegenheit hatte Niklas Klein-Wiele nach zwei Minuten, er köpfte jedoch aus kurzer Distanz neben das Gehäuse. Schon da alarmierte Mikolajczak: „Jungs, wir haben angefangen“. Doch die Gäste blieben passiv. So kombinierte sich der FC über Pascal Hühner und Levon Kürkciyan in Position, den folgenden Schuss von Yusuke Unoki hielt FSV-Schlussmann Jannik Hinsenkamp sehenswert. Kurz darauf durfte Unoki erneut frei auf das gegnerische Tor zulaufen, im Eins-gegen-Eins mit Hinsenkamp aber hatte er das Nachsehen. Ein Querpass zu Hühner hätte gleichwohl die sichere Führung bedeutet.

Statistik Teams und Tore: So spielte der 1. FC Kleve FC Kleve - Duisburg 5:0 (3:0)

FC: Taner - Duran (69. Scheffler), Dragovic, van Brakel, Terfloth (67. Hatta) - Forster, Haal, Hühner, Klein-Wiele - Kürkciyan, Unoki

FSV Duisburg: Hinsenkamp - Müller, Alic, Abrosimov, Bayram - Matten (60. Xhemajli), Corovic, Serdar, Cakmakci (46. Sezen) - Kocaoglu (54. Karpuz), Kaya Tore: 1:0 Kürkciyan (27.), 2:0 Dragovic (29./FE), 3:0 Kürkciyan (44.), 4:0 Unoki (51.), 5:0 Klein-Wiele (87.)

Nach einer halben Stunde aber folgte der Klever Doppelschlag: Kürkciyan dribbelte sich trickreich in den Strafraum und schloss in die rechte Ecke unhaltbar zum 1:0 ab. Zwei Zeigerumdrehungen später war es erneut der Armenier, der die FSV-Hintermannschaft schwindelig spielte. Diese aber brachte Kürkciyan zu Fall, Schiedsrichter Tim Flores zeigte zurecht auf den Elfmeterpunkt. Nedzad Dragovic, der zuletzt gegen Velbert beim Strafstoß gepatzt hatte, verwandelte sicher. Für die Entscheidung wusste kurz vor dem Seitenwechsel Kürkciyan zu sorgen, als er aus dem Nichts von der Strafraumkante per Volley abschloss und auf 3:0 stellte. „Wir waren entschlossen und sehr aggressiv. Duisburg haben wir überhaupt nicht ins Spiel kommen lassen“, sagte Akpinar nach Abpfiff.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs präsentierte sich das Tabellenschlusslicht so, als wolle es bloß noch die Heimreise antreten. Dragovic forderte Hinsenkamp schon nach wenigen Sekunden zu einer Glanzparade heraus. Völlig wehrlos waren die Duisburger auch, als Kleves Sebastian van Brakel den Ball nach vorne auf Klein-Wiele hob, der eine Überzahlsituation ausnutzte und auf Unoki querlegte. Der Japaner, ansonsten mit einem unglücklichen Auftritt, musste nur noch seinen Fuß zum 4:0 hinhalten.

Die beste Chance der Mikolajczak-Elf observierten die knapp 300 Zuschauer in der Getec-Arena nach einer Dreiviertelstunde. Eine verunglückte Flanke von Can Serdar flatterte so auf das Tor von Ahmet Taner zu, dass dieser den Ball mit seinen Fingerspitzen an die Latte lenken musste. Ansonsten erstickte der FC jegliche Bemühungen der Kontrahenten im Keim. Im zweiten Durchgang hing die Atmosphäre eines Testspiels am Bresserberg.

Der FC forcierte nicht allzu energisch weitere Treffer, Duisburg hinterließ einen erschreckenden Eindruck. Kosuke Hatta (80.) hätte noch erhöhen müssen, Kürkciyan (82.) traf gar den Pfosten. Besser machte es Klein-Wiele, der von der Strafraumkante mit einem satten Schuss ins lange Eck zum 5:0 traf.

„Kleve hat es gut gemacht, wir nicht. Der Platz war nicht der Hit, aber die Fehler, die wir heute gesehen haben, machen wir jede Woche. Das geht so nicht“, sagte Mikolajczak. Der 1. FC verschafft sich durch den deutlichen Sieg Luft im Kampf um den Klassenverbleib. Der Abstand auf den ersten Abstiegsrang beträgt weiterhin sieben Punkte, da der SC Düsseldorf-West ebenfalls dreifach punktete.