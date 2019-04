Handball : Uedemer TuS dem Abgrund einen Schritt näher

Uedem Einen Nackenschlag setzte es am für die Handballdamen des Uedemer TuS.

(niheg) Handball-Verbandsliga-Frauen: SSV Gartenstadt - Uedemer TuS 28:26 (18:9). Am vorletzten Spieltag der Verbandsliga-Saison unterlag das Team von Uedems Coach Thomas Hoffmann dem SSV Gartenstadt mit 26:28 und steht damit nächste Woche gegen den Tabellenführer Eintracht Duisburg in der Pflicht zu punkten. Ansonsten ist die Mannschaft aus der Schüsterkesgemeinde auf Schützenhilfe anderer Teams angewiesen. Personell war die Lage auf Uedemer Seiten etwas angespannt, Hoffmann standen nur drei Wechseloptionen zur Verfügung. Dennoch hatten sich die Gäste vorgenommen, in Krefeld etwas Zählbares mitzunehmen.