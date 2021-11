Fußball-Bezirksliga : SF Broekhuysen bleiben am Spitzenreiter dran

Philipp Roosen (rechts), hier im Duell mit dem Broekhuysener Spielertrainer Sebastian Clarke, traf erst in der Nachspielzeit für den SV Rindern. RP-Foto: van Offern Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Der Tabellenzweite der Fußball-Bezirksliga gewinnt beim SV Rindern mit 4:1. Ein umstrittener Elfmeter bringt die Gäste auf die Siegerstraße.

Die Sportfreunde Broekhuysen bleiben in der Gruppe fünf der Fußball-Bezirksliga der erste Verfolger des Spitzenreiters SV Budberg. Die Mannschaft stellte am Sonntag beim 4:1 (1:0)-Erfolg beim SV Rindern, der immerhin mit der Empfehlung in die Partie gegangen war, bis dahin die zweitbeste Abwehr in der Klasse zu stellen, einmal mehr ihre Offensivkraft unter Beweis.

Beide Teams begannen die Partie ohne Anlaufzeit mit offenem Visier. Der Gastgeber versuchte den Spielaufbau des Gegners früh zu stören, was in den ersten Minuten auch gelang. In der Folge fanden die Sportfreunde zwar besser in die Partie und wirkten im Spielaufbau strukturierter, echte Chancen konnte sich die Mannschaft aber zunächst nicht erarbeiten.

Erst ein umstrittener Strafstoß nach einem angeblichen Foul von Erik Janßen, den Finn Helders (32.) sicher verwandelte, sorgte für die Führung der Sportfreunde. Doch die Zebras zeigten Moral und suchten ihr Heil weiter in der Offensive. Außer einem Pfostentreffer von Eric Müller in der Nachspielzeit von Durchgang eins sprang jedoch nicht viel dabei heraus.

Auch nach dem Wechsel verlor die Partie nicht an Intensität. Rindern war bemüht, fand aber nicht die Lücke in der Broekhuysener Abwehr. Das zweite Tor der Gäste, das erneut Helders (63.) gelang, war dann ein Geschenk der Rinderner, die nach einem Konter im eigenen Strafraum die Übersicht verloren. Jan Teegelbeckers (74.) und Sven van Bühren (79.) erhöhten auf 4:0. Vor dem vierten Treffer hatte Fabian Göckler wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte gesehen. Erst in der Schlussminute gelang Philipp Roosen mit einem direkt verwandelten Freistoß das Tor zum Endstand.

„Wir haben uns in den ersten 45 Minuten für eine gute Leistung einfach nicht belohnt. Am Ende ist die Niederlage zu hoch ausgefallen“, sagte der Rinderner Coach Christian Roeskens. „Es war die erwartet schwere Aufgabe. Wir hatten ein wenig mehr Spielglück und sind froh über den Sieg“, sagte Sebastian Clarke, Spielertrainer der Gäste.