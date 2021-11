Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern : GW Vernum wieder auf Platz eins

Kreis Kleve Nach einem souveränen 6:0 bei Union Wetten führt Grün-Weiß Vernum wieder die Gruppe 2 der A-Liga an. SV Herongen erreicht überraschendes 3:3 beim SC Auwel-Holt.

Ein weiterer Spieltag der offenen Tore in der Fußball-Kreisliga A, Gruppe 2. Diesmal bekamen die Zuschauer 27 Treffer geboten, die sich auf vier Sportplätze verteilten.

Bereits am Freitag siegte der TSV Nieukerk mit 6:1 (1:0) gegen Arminia Kapellen und darf sich so langsam mit der Aufstiegsrunde beschäftigen. Mathis Kaufels (38.), Leon Holtmanns (48., 54.), Max Brusius (69.), Skerdilaid Haxhimusa (81.) und Lukas Gertzen (88.) trafen für den Gastgeber. Das zwischenzeitliche 1:2 (51.) erzielte Kapellens Dominik Bollen. „In der ersten Hälfte war die Partie ausgeglichen. Nach der Pause war unser Spiel fast perfekt“, sagte Nieukerks Coach Wilfried Steeger. Arminen-Trainer Marcel Lemmen trauerte einigen Chancen nach: „Wir müssen anfangs in Führung gehen. Nach der Pause kassieren wir zu einfache Tore.“