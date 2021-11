Fußball-Landesliga : Trainer Sven Schützek kritisiert sein Team hart

Kalkar Die SV Hönnepel-Niedermörmter enttäuscht beim 0:2 im Heimspiel gegen den SV Scherpenberg. „So halten wir die Klasse nicht“, sagt der Coach.

Die SV Hönnepel-Niedermörmter steht weiter auf einem Abstiegsplatz. Am Freitagabend kassierte der Fußball-Landesligist eine 0:2 (0:1)-Niederlage im vorgezogenen Heimspiel gegen den SV Scherpenberg. Die Formkurve des Teams zeigte in der Begegnung wieder klar nach unten. „Ich bin absolut enttäuscht von meiner Mannschaft. Wir wollten gegen ein Spitzenteam aggressiv und mutig auftreten. Stattdessen haben wir unkoordiniert und ohne Einstellung gespielt. Die ersten 45 Minuten waren katastrophal. Auf Dauer halten wir so die Klasse sicherlich nicht“, sagte Sven Schützek, Trainer der SV Hönnepel-Niedermörmter.

„Schon in der ersten Halbzeit hätte das zweite Tor fallen können. Nur 20 gute Minuten in Durchgang zwei reichen nicht. Ich habe bei allen Leistungsträgern Ausfälle gesehen. Wir sind an einem Punkt, an dem man das Kind beim Namen nennen muss. Ich habe auch keine Lust mehr, überall zu hören, was für eine gute Mannschaft ich habe. Wer es nicht auf dem Platz zeigt, ist ein Papiertiger. Ich erwarte deutlich mehr“, sagte Schützek nach dem Schlusspfiff. Die beste Chance für den Gastgeber vergab Angreifer Dustin Eichholz kurz nach dem Seitenwechsel.