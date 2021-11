Fußball-Regionalliga der Frauen : VfR Warbeyen schießt sich aus der Abstiegszone

Kleve Nach wochenlanger Flaute gewinnt der VfR Warbeyen das Kellerduell gegen den SV Menden mit 6:1. Die Mannschaft verbesserte sich auf Rang elf, der am Saisonende die Rettung bedeutet.

Nach zuvor acht sieglosen Spielen in Serie hat sich der VfR Warbeyen in der Fußball-Regionalliga der Frauen eindrucksvoll zurückgemeldet. Das Team von Trainer Sandro Scuderi bezwang den Drittletzten SV Menden deutlich mit 6:1 (2:1) und verließ damit gleichzeitig die Abstiegszone. Die Mannschaft belegt mit jetzt acht Punkten Rang elf, der am Saisonende die Rettung bedeutet. Nach einer wochenlang anhaltenden Flaute im Sturm schoss sich die Offensivabteilung der Gastgeberinnen den Frust von der Seele.