Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern : Entwicklung und Lernprozess beim SV Nütterden zahlen sich aus

Trainer Joachim Böhmer hält am Saisonziel, die Aufstiegsrunde zu erreichen, fest. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Die Mannschaft steht auf dem dritten Tabellenplatz und möchte die Aufstiegsrunde erreichen. Trainer Joachim Böhmer schwärmt vom Teamgeist.

Von Per Feldberg

Nach elf Spieltagen in der Fußball-Kreisliga A, Gruppe 1, führt Alemannia Pfalzdorf die Tabelle souverän, mit sechs Punkten Vorsprung auf Rang zwei, an. Dahinter jedoch hat sich ein spannender Kampf um die weiteren Platzierungen entwickelt. Lediglich zwei Punkte trennen derzeit den Zweiten Kevelaerer SV (20 Punkte) und den Fünften, die SG Kessel/Ho-Ha (18 Punkte). Und auf Platz drei hat sich langsam aber sicher der SV Nütterden vorgearbeitet.

Nach einem verhaltenen Saisonstart mit nur fünf Punkten aus vier Partien, startete der SV Nütterden eine Serie von sechs Meisterschaftsspielen ohne Niederlage und konnte dabei 14 Punkte verbuchen. Erst die Auswärtsniederlage am vergangenen Sonntag bei Ligaprimus Pfalzdorf beendete diese Serie.

„Wir liegen derzeit absolut im Soll“, sagt Trainer Joachim Böhmer, der mit dem aktuellen Tabellenstand zufrieden ist. Mehr jedoch als die derzeitige Platzierung freut den Coach, der nun bereits in der achten Spielzeit in Folge die sportliche Verantwortung an der Seitenlinie trägt, die Tatsache, dass sich das Team auch bis jetzt sehr gut entwickelt hat. „Nach den fünf Abgängen vor der Saison haben wir erfreulicherweise auch personellen Ersatz gefunden. Aber es war uns eigentlich auch klar, dass sich die Mannschaft erst erneut zusammenfinden muss. Die große Anzahl der Abgänge hatte die Mannschaftsstruktur schon deutlich durcheinander gewürfelt.“