Testspiele der Fußball-Bezirksligisten : SF Broekhuysen ist die lange Pause noch anzumerken

Kreis Kleve Die Mannschaft zeigt beim 4:1-Sieg gegen Arminia Kapellen-Hamb noch einige Unzulänglichkeiten. SV Vrasselt und 1. FC Kleve II trennen sich 1:1.

Die Sportfreunde Broekhuysen, die auch in der kommenden Saison in der Fußball-Bezirksliga oben mitmischen wollen, gewannen am Sonntag ihr Testspiel beim A-Ligisten Arminia Kapellen-Hamb klar mit 4:1 (2:0). Trotzdem hatte Spielertrainer Sebastian Clarke „noch einige Unzulänglichkeiten“ beim Auftritt seines Teams gesehen. „Es fehlt halt noch der Spielfluss, was nach der langen Pause aber auch keine Überraschung ist. Es liegt noch ein langer Weg vor uns“, sagte er. Norman Kienapfel (34., 42., 75.) und Marcel Thyssen (90.) trafen für den Gast. Das Tor der Arminia markierte Paul Oymanns (72.).

Bezirksligist TSV Weeze musste sich in Heimspielen den A-Ligisten SV Herongen und VfB Uerdingen jeweils mit 0:1 geschlagen geben. Rene op de Hipt erzielte am Samstag bereits in der dritten Minute den Siegtreffer für Herongen. Am Sonntag stand gegen Uerdingen beim TSV die Null dann bis zur 77. Minute. „Wir müssen uns in der Offensive steigern. Wenn man in zwei Spielen neun gute Torchancen auslässt, dann ist das zu wenig“, sagte der neue TSV-Trainer Sebastian Steinhauer.