Fußball-Oberligist in guter Frühform : 1. FC Kleve überzeugt im Testspiel gegen den RSV Praest

Fußball-Oberligist in guter Frühform

Danny Rankl (links) im Duell mit RSV-Keeper Dennis Döring. Bereits nach fünf Minuten brachte der Neuzugang den 1. FC Kleve mit 1:0 in Führung. Foto: Markus van Offern (mvo)

Emmerich/Kleve Der Fußball-Oberligist setzt sich deutlich mit 4:0 gegen den Landesligisten durch. Danny Rankl gibt sein Debüt und erzielt gleich sein erstes Tor. RSV-Trainer Roland Kock muss auf viele Spieler verzichten.

Der Fußball-Oberligist 1. FC Kleve scheint in bemerkenswerter Frühform zu sein. Auswärts setzte sich das Team von Trainer Umut Akpinar, der aktuell im Urlaub weilt, mit 4:0 (3:0) gegen den RSV Praest durch. Im ersten Durchgang des Testspiels überzeugten die Klever gegen einen harmlosen Landesligisten, in der zweiten Halbzeit flachte das sportliche Niveau dann zwischenzeitlich recht deutlich ab. Der RSV hatte die vergangene Saison auf einem Abstiegsplatz abgeschlossen. Da die Spielzeit Corona-bedingt allerdings nicht gewertet wurde, hielten die Schwarz-Gelben die Klasse.

„Die bessere Mannschaft hat heute verdient gewonnen. Für uns war es das erste Spiel seit Ende Oktober. Wir mussten erst einmal wieder reinkommen. In der ersten Halbzeit haben wir einige dumme Fehler gemacht, die zu Gegentoren führten. In der zweiten Hälfte haben wir dann lange das vierte Gegentor verhindert. Ich bin mit dem Spielverlauf nicht unzufrieden“, sagte RSV-Trainer Roland Kock, der auf gleich mehrere Spieler verzichten musste. So waren Neuzugang Maximilian Janssen, Rene Matiko, Alpay Erdem sowie Calvin und Danny Stein nicht mit von der Partie.