Spielplan steht nun fest : SV Hö.-Nie. und RSV Praest eröffnen die Landesliga-Saison

Am 21. und 22. August starten die Teams in der Gruppe zwei in die neue Spielzeit. Foto: dpa/Tobias Hase

Kreis Kleve Die beiden Mannschaften treffen am ersten Spieltag der Gruppe zwei im direkten Duell aufeinander. Die SGE Bedburg-Hau beginnt gegen den PSV Wesel. Erster Gegner des TSV Wachtendonk-Wankum ist der VfL Rhede.

Zwei Teams aus der Region, die in der vergangenen Saison gemeinsam im Tabellenkeller um den Klassenverbleib in der Fußball-Landesliga kämpften, treffen am ersten Spieltag der Spielzeit 2021/2022 gleich aufeinander. Am Samstag, 21. August, um 16 Uhr empfängt die SV Hönnepel-Niedermörmter den RSV Praest mit Trainer Roland Kock. Am Donnerstag hatte der Fußball-Verband Niederrhein (FVN) das Programm für die sechsthöchste deutsche Spielklasse veröffentlicht.