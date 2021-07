B-Ligist hat viel vor : SuS Kalkar möchte im Titelkampf mitmischen

Kalkar Der Fußball-B-Ligist freut sich über vier Neuzugänge. Jens Braun hat das Team aus beruflichen Gründen verlassen. Spielertrainer Dennis Thyssen möchte mit der Mannschaft in den Top sechs landen.

Zur Saison 2019/20 übernahm Dennis Thyssen als Spielertrainer seinen Heimatverein SuS Kalkar, der in der dann abgebrochenen Spielzeit der Fußball-Kreisliga B nach 22 Partien Rang neun belegte. In der annullierten Saison 2020/21 rangierten die Kalkarer auf Platz vier. Mit seinem mitspielenden Co-Trainer Martin Lindau, mit Admir Bregu als Coach an der Seitenlinie sowie mit dem ehemaligen Kalkarer Keeper Dietmar Weyers als Torwarttrainer möchte Thyssen ähnlich gut starten wie zu Beginn der vergangenen Saison.