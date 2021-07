Trainings- und Spielbetrieb wird eingestellt : SV Hönnepel-Niedermörmter wird durch Coronavirus wieder ausgebremst

Kalkar Ein Spieler des Fußball-Landesligisten ist positiv getestet worden. Die Vorbereitungspartie an diesem Samstag bei Hamborn 07 fällt aus. Trainer Sven Schützek ist „hochgradig gefrustet“. Eventuell ist auch der jüngste Testspielgegner TuS Xanten von Maßnahmen betroffen.

Das Coronavirus ist zurück beim Fußball-Landesligisten SV Hönnepel-Niedermörmter. Ein Spieler wurde positiv auf das Virus getestet, was nun wieder zu erheblichen Beeinträchtigungen führt. Der Trainings- und Spielbetrieb wurde auf Anordnung des Gesundheitsamtes zunächst eingestellt. Noch unklar ist, ob die Teammitglieder in Quarantäne müssen. Das kläre sich wohl erst am Montag. Trainer Sven Schützek versteht die Welt nicht mehr: „Ich bin hochgradig gefrustet. In Wembley sind 60.000 Zuschauer vor Ort und hier soll einem Amateurverein wieder der Stecker gezogen werden. Das stößt an die Grenze meines Verständnisses. Bislang sind die anderen Spieler alle negativ getestet worden. Wir werden die Anordnung aber umsetzen und müssen jetzt abwarten.“ Das Testspiel am Samstag bei Hamborn 07 fällt aus.