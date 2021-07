Fußball-Testspiele der Landesligisten im Kreis Kleve : SGE Bedburg-Hau und RSV Praest setzen sich durch

„Wir waren klar unterlegen“, sagte Guido Contrino, Trainer des TSV Wachtendonk-Wankum. Foto: Norbert Prümen

Kreis Kleve Der Fußball-Landesligist SGE bezwingt den Uedemer SV und die DJK Twistden. Der RSV Praest schlägt den Hamminkelner SV. Der TSV Wachtendonk-Wankum verliert gegen einen Oberligisten.

Von Maarten Oversteegen

Der Fußball-Landesligist SGE Bedburg-Hau feierte am Wochenende zwei Siege in Testspielen gegen Konkurrenten aus der Bezirksliga. Am Samstag gewann die Mannschaft von Trainer Sebastian Kaul mit 4:1 (1:1) gegen den Uedemer SV. Schon nach vier Minuten hatte Bahri Kera die Führung erzielt. Kurz vor dem Seitenwechsel glich Christopher Paessens (44.) für den Uedemer SV aus

Erst im zweiten Durchgang drehte die SGE richtig auf. Robin Deckers (47., 81.) und Raven Olschewski (79.) machten den Erfolg perfekt. „Wir haben das über 75 Minuten sehr gut gemacht. Mit der Konterabsicherung war ich zwar nicht ganz zufrieden. Aber wir haben den Gegner dominiert und den Klassenunterschied deutlich gemacht“, sagte Kaul. Auch Martin Würzler, Coach des Uedemer SV, bescheinigte seinem Team, eine gute Leistung geboten zu haben.

Unzufrieden war Sebastian Kaul dann mit dem Auftritt seines Personals tags darauf beim 2:1 (0:1) beim Bezirksligisten DJK Twisteden. „Die erste Halbzeit war die schlechteste, die ich von der Mannschaft unter meiner Regie gesehen habe. Wir waren total ideenlos und haben überhaupt nicht in die Zweikämpfe gefunden. Das kann man nicht nur auf Müdigkeit und das heiße Wetter zurückführen“, sagte Kaul. Die DJK Twisteden war durch Chris van Treeck (40.) in Führung gegangen. Über weite Strecken waren beide Teams weiter auf Augenhöhe. Martin Tekaat (69.) und Henrik Schümmer (86.) aber drehten das Spiel mit ihren Toren noch für den Landesligisten.

„Auch aus so einem Spiel kann ich als Trainer einige Lehren ziehen. Sagen wir es mal so: Es gab heute einige Spieler, die überhaupt nicht überzeugt haben, und andere, die ihre Visitenkarte abgegeben haben“, so Kaul. DJK-Trainer Markus Hierling war zufrieden mit seinem Team. „Wir haben sehr leidenschaftlich und taktisch gut gekämpft. Nach einer intensiven Trainingswoche war das die vierte Einheit, weil wir einen hohen Aufwand betrieben haben. Nach drei Wochen Vorbereitung sehe ich uns auf einem guten Weg.“

Der Landesligist TSV Wachtendonk-Wankum musste sich im Test beim Oberligisten SC Union Nettetal mit 0:3 (0:2) geschlagen geben. Trainer Guido Contrino sprach von einer verdienten Niederlage gegen den Favoriten. „Wir waren längst nicht so griffig wie gegen den SV Straelen vor einer Woche. Schluss­endlich wurden die Beine bei meinen Jungs schwer“, sagte Contrino. Nach 32 Minuten war Nettetal durch Niklas Thobrock in Führung gegangen. Ahmetilhan Yavuz (34.) und Jan Pöhler (83.) erhöhten. „Es gab eigentlich nur zu Beginn der zweiten Hälfte eine kurze Phase, in der wir uns Chancen herausgespielt haben. Ansonsten waren wir klar unterlegen“, so Contrino.