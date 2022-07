Saisonfazit SV Golkrath : Diese Veränderung stehen am Wiesengrund an

Der SV Golkrath ist am Ende der Saison Tabellenvierter geworden. Foto: Nipko

Fussball-Kreisliga Der SV Golkrath hat trotz einer großen Verletztenmisere in der Kreisliga A einen vierten Tabellenrang erreicht. Für die kommende Saison stehen nun aber große Veränderungen im Team an. Vor allem zwei wichtige Positionen müssen neu besetzt werden.

Eine durch viele Verletzungen geprägte Spielzeit in der A-Liga Heinsberg hat der SV Golkrath auf einem letztlich sehr guten vierten Tabellenrang abgeschlossen, wobei es sportlich in der Rückrunde sogar noch ein Ticken besser lief als in der Hinserie.

Golkrath-Coach Frank Bauer wird sein Amt weitergeben. Foto: Nipko

So lief die Rückrunde

Die Mannschaft vom scheidenden Spielertrainer Frank Bauer kam nach der Winterpause recht gut aus den Startlöchern. Die Siege gegen die SVG Birgden/Langbroich/Schierwaldenrath (1:0) und gegen den SV Scherpenseel-Grotenrath (4:1) waren zu erwarten. Das 1:0 gegen Tabellennachbarn FC Wanderlust Süsterseel war da schon eher eine Duftmarke. Es gab in der Rückrunde aber auch einige knappe Niederlagen gegen vermeintlich schwächere Teams. So unterlagen die Mannen vom Wiesengrund mit 0:1 gegen den späteren Absteiger SV Breberen, und 1:2 beim SV Waldfeucht/Bocket, der ebenfalls in die Kreisliga B abgestiegen ist. Auf der anderen Seite gab es knappe Niederlagen gegen starke Mannschaften, bei denen die Golkrather ihr fußballerisches Können durchaus aufblitzen ließen. So hieß es 1:2 beim Meister SC 09 Erkelenz, und 1:3 beim Tabellendritten der Spielzeit, SV Roland Millich. Gerne beteiligt war der SV Golkrath auch an äußerst torreichen Begegnungen. 6:4 gewann die Bauer-Elf beispielsweise beim VfJ Ratheim, einem Spiel, in dem Golkrath-Angreifer Niklas Demming alleine vier Treffer beisteuerte. Auch beim 5:4-Sieg bei Union Schafhausen II waren Tore auf beiden Seiten keine Mangelware.

Das war gut in der Saison

Gut war es, wie die komplette Mannschaft trotz der anhaltenden Verletztenmisere zusammenstand. Vorne weg sei Spielertrainer Frank Bauer genannt, der immer wieder selber auf dem Platz stand, und das nicht etwa als Lückenbüßer, sondern oft als spielentscheidender Akteur. Neben den acht Treffern, die Bauer dabei erzielte, leistete er zusätzlich oft die Vorarbeit zu Chancen oder Toren. Ebenfalls gut war die tabellarische Konstanz der Schwarz-Weißen. Während der kompletten Saison stand der SV Golkrath nie schlechter als Platz sechs da, und hat den vierten Rang seit dem 20. Spieltag nicht mehr abgegeben.

Das war nicht so gut in der Saison

Keinen Einfluss hatte man in Golkrath auf das Verletzungspech. Immer wieder mussten zahlreiche Akteure ersetzt werden, nicht zuletzt Torjäger Nummer eins, Niklas Demming, der seinem Club wochenlang fehlte.

Der Spieler der Saison

Während der aufregenden Spielzeit haben sich viele Akteure Pluspunkte verdient. Ganz vorne steht aber sicherlich Stürmer Niklas Demming. Demming, der seit Jahren als Toptorjäger unterwegs ist, erzielte trotz verletzungsbedingter Fehlzeit 23 Tore. Außerdem bereitete er einige Treffer vor und zog allein durch seine Anwesenheit, gegnerische Spieler auf sich. Jetzt wechselt Demming in die Landesliga, und wird bei Union Schafhausen nun zwei Spielklassen höher versuchen, sein Können unter Beweis zu stellen.

So geht es weiter