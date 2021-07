Fußball-Landesligist hat getestet : SV Hö.-Nie. verliert gegen einen Bezirksligisten

Kalkar/Bedburg-Hau Der Fußball-Landesligist kassiert gegen den SV Budberg eine 1:2-Niederlage. Die SGE Bedburg-Hau absolviert ein Testspiel in den eigenen Reihen.

„Ob man diesen Elfmeter so geben muss, weiß ich nicht. Irgendwann hat man meiner Mannschaft aber auch angemerkt, dass die Beine schwer wurden und es in manchen Situationen an Kraft fehlte. Das ist aber auch nicht verwunderlich. In den vergangenen Wochen haben wir sehr hart gearbeitet. Wahrscheinlich wäre bei dieser Partie ein Unentschieden das gerechtere Ergebnis gewesen“, sagte Sven Schützek, der Lukas Nowicki und Daniel Groß frühzeitig verletzungsbedingt auswechseln musste.