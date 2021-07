Fußball-Landesligist lässt noch zu viele Chancen aus : SV Hö.-Nie. gewinnt Testspiel gegen TuS Xanten, hat aber noch Luft nach oben

Kalkar Der Landesligist setzt sich mit 3:2 gegen den Bezirksligisten durch. Trainer Sven Schützek ist aber nur mit den ersten 30 Minuten wirklich zufrieden. Zwei neue Spieler verstärken die Mannschaft künftig.

Der Fußball-Landesligist SV Hönnepel-Niedermörmter hat das Testspiel gegen den Bezirksligisten TuS Xanten mit 3:2 (3:2) gewonnen. Anfangs war Trainer Sven Schützek auch zufrieden. „Die ersten 30 Minuten waren extrem gut. Wir haben alles umgesetzt und den Ball laufen lassen“, sagte er. Die Folge: Marvin Ellmann (9., 22.) und Maik Noldes (38.) brachten den Gastgeber in Führung. Doch danach kam ein Bruch ins Spiel. Die Xantener nutzten die Schwächephase der SV Hö.-Nie. und kamen durch Marvin Braun (42.) und David Epp (45.) heran.

Nach der Pause ließ der Gastgeber „die Körpersprache vermissen“, so Schützek. „Erst gegen Mitte der zweiten Hälfte haben wir uns wieder gefangen und hatten gute Chancen. Aber leider haben wir diese nicht zu Toren verwertet.“ Wieder mal, denn bereits im Test gegen den SV Budberg (0:2) hatte die SV Hö.-Nie. ihre Torchancen nicht genutzt. Ob die Vorbereitungspartie am Samstag beim Landesligisten Hamborn 07 stattfinden kann, sei noch nicht klar. Schützek befürchtet derzeit, am Samstag nicht genügend Spieler zu Verfügung zu haben.