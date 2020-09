Leichtathletik : Jule Gipmann ist zum ersten Mal Deutsche Meisterin

Goch Die 18-jährige Diskuswerferin von Viktoria Goch siegt bei den Titelkämpfen in Heilbronn in der Altersklasse U 20 mit 50,65 Metern und wird ihrer Favoritenrolle damit gerecht.

Jule Gipmann (Viktoria Goch) ist bei der Deutschen Leichtathletik-Meisterschaft der Jugend ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Die 18-Jährige sicherte sich am Samstagabend in Heilbronn mit 50,65 Metern den Titel im Diskuswurf der Altersklasse U 20. Es war ihr erster Erfolg bei einer DM, nachdem sie zuvor schon bei den nationalen Titelkämpfen zwei Silbermedaillen gewonnen hatte. Zugleich war es ein goldener Abschluss für Jule Gipmann, da sie vom Alter her zum letzten Mal bei einer Deutschen Jugend-Meisterschaft starten konnte.