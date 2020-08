Fußball : SGE-Coach Sebastian Kaul: „Saisonstart verschieben“

Kreis Kleve Der Trainer des Fußball-Landesligisten SGE Bedburg-Hau fragt sich, ob es Sinn macht, dass die Spielzeit am kommenden Wochenende beginnt. Vorsitzender Björn Mende klagt über großen Aufwand bei der Umsetzung der Hygienekonzepte.

Der Frust sitzt tief bei Sebastian Kaul. Der Coach des Fußball-Landesligisten SGE Bedburg-Hau hatte sich trotz aller Schwierigkeiten, in Zeiten der Corona-Pandemie einen halbwegs normalen Trainings- und Spielbetrieb auf die Beine zu stellen, bis vor wenigen Tagen noch auf den Saisonauftakt am ersten September-Wochenende gefreut. Davon ist beim 40-jährigen Übungsleiter nichts geblieben. Stattdessen haben Zweifel die Oberhand gewonnen. Die Zweifel, ob es überhaupt Sinn macht, in wenigen Tagen in eine Saison zu starten, von der heute niemand weiß, wie lange das tückische Virus denn Spiele um Punkte zulässt. „Ich plädiere dafür, den Start erst einmal zu verschieben. Man sollte die Frage auf jeden Fall diskutieren, ob es jetzt so einfach losgehen kann“, sagt Sebastian Kaul.

Ein Teil des kickenden Personals der SGE Bedburg-Hau und auch der Trainer selbst sind in Quarantäne. Denn ein Akteur des Bezirksligisten Viktoria Goch, gegen den der Landesligist am vergangenen Dienstag ein Testspiel bestritten hat, ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das komplette Training der Mannschaft wurde von der SGE deshalb bis zum 8. September gestoppt. Auch bei der Viktoria ist das der Fall. Was Kaul so sehr ins Grübeln bringt, ist vor allem eine Tatsache. „Ich habe mich in keinem unserer Testspiele während der Vorbereitung in Sachen Corona so sicher gefühlt, wie in der Partie in Goch“, sagt er.