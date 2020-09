Leichtathletik : Sprintertag lockt auf die Wolker-Sportanlage

Neuss Nach langer Pause finden die Leichtathleten mit der „Corona-Edition“ wieder in den Wettkampf zurück.

Trotz der schwierigen Situation richtet die DJK Novesia Neuss am Sonntag auf der Ludwig-Wolker-Sportanlage ihren dritten Sprintertag aus – in einer angepassten Corona-Edition, aber mit Startmöglichkeiten für alle Jahrgänge ab der Altersklasse U14.

Nach langer Wettkampf- und zum Teil auch Trainingspause nimmt der Betrieb in der Leichtathletik im Verband Nordrhein wieder an Fahrt auf. Um Qualifikationsleistungen für Meisterschaften zu erbringen und den Athleten Wettkampfmöglichkeiten zu bieten, wurde die Late-Season gestartet. „Wir freuen uns, der Leichtathletik zumindest ein Stück Normalität zurückgeben zu können“, sagt Maximilian Rhine-Gritz, stellvertretender Abteilungsleiter und Mitorganisator des ersten großen Leichtathletik-Wettkampfes im Rhein-Kreis 2020. Zwar gibt es noch besondere Hygienevorschriften und Zuschauer sind nicht zugelassen, aber mit allen Sprint- und Mittelstrecken sowie den technischen Disziplinen Kugelstoßen, Hochsprung, Dreisprung und Stabhochsprung ist das Angebot breitgestreut. Und das wird angenommen – von vielen Vereinen aus dem Rhein-Kreis, wie Dormagen, Korschenbroich und Kleinenbroich, aber auch von Gästen aus den Niederlanden. Insgesamt werden 234 Athleten aus 48 verschiedenen Vereinen an den Start gehen. Die meisten, rund 83, über die 100 Meter. Hier wackelt der Bahnrekord, den Joshua Kossmann vom LAC Lübeck in 10,89 Sekunden im Vorjahr aufgestellt hat. Noah Wilker aus Leverkusen ist mit einer Meldezeit von 10,64 Sekunden der Favorit, aber auch David Rössel und Oliver Poschwatta (beide LG Meckenheim) haben die Zeit bereits unterboten.