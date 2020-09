Fußball : Der Uedemer SV peilt den Klassenerhalt an

Uedem Der Aufsteiger geht in der Bezirksliga mit sieben neuen Spielern in die Saison. Trainer Martin Würzler sieht bei der Defensivarbeit noch Steigerungsbedarf.

Die Vorfreude beim Fußball-Bezirksligisten Uedemer SV auf die neue Saison ist groß. Die Mannschaft von Trainer Martin Würzler schaffte in der abgebrochenen Spielzeit als Tabellenzweiter der Kreisliga A hinter dem SV Rindern den Aufstieg. Die große Stärke des Teams ist die Zentrale um Kapitän Maik Hemmers und dem spielenden Co-Trainer Peter Janßen. Beide Akteure waren vor ihrem Wechsel nach Uedem beim SV Sonsbeck in der Landesliga aktiv. Hemmers sammelte im Jugendbereich zudem viel Erfahrung bei Borussia Mönchengladbach.

Der Coach sieht bei seinem Team in einem Punkt auf jeden Fall noch Steigerungsbedarf. „Wir müssen noch an unserem Umschaltverhalten nach Ballverlusten arbeiten“, sagt Würzler. Gegen den Landesligisten SGE Bedburg-Hau setzte es im Testspiel eine herbe 0:7-Niederlage. Die schnelle Offensivabteilung der SGE mit Robin Deckers und Julian Kühn deckte hier die Schwächen des Bezirksliga-Aufsteigers schonungslos auf.

Ansonsten ist Würzler mit denLeistungen in der Vorbereitung einverstanden. „Gerade die Trainingsintensität war gut, spielerisch sieht es richtig ordentlich aus. Auch die Neuzugänge sind schon integriert“, sagt er. Mit gleich sieben Spielern verstärkte sich der Uedemer SV. Matthias Sankowski und Lukas Jacobs (beide Viktoria Goch) dürften auf Anhieb ernsthafte Anwärter auf einen Stammplatz sein. „Viele der neuen Spieler sind noch sehr jung und bringen viel Potenzial mit“, sagt Würzler, der das Saisonziel klar definiert: „Es geht für uns einzig und allein um den Klassenerhalt. Zumal es das Startprogramm schon in sich hat.“ Zum Auftakt tritt am Sonntag der FC Aldekerk in Uedem an.