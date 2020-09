Titelkampf in Heilbronn : Holzmann springt bei der U18-DM

Eigengewächs des TV Ratingen: Julia Holzmann beim Dreisprung. Foto: TVR

Ratingen Julia Holzmann vom TV Ratingen fährt als Vierte der Setzliste im Dreisprung zu den Deutschen Meisterschaften nach Heilbronn. Die 17-Jährige ist in guter Form und liebäugelt mit einem Platz auf dem Siegerpodest.

Julia Holzmann startet am morgigen Freitag bei den Deutschen Meisterschaften (DM) der Jugend U18 in Heilbronn. Das große Dreisprung-Talent des TV Ratingen, das auch dem Bundeskader angehört, liebäugelt mit einem Platz auf dem Siegerpodest – immerhin fährt die 17-Jährige als Nummer vier der Setzliste zu den Titelkämpfen. „Julia ist in einer guten Form“, sagt Petra Lauret, Leichtathletik-Abteilungsleiterin des TVR. „Sie hat gerade ihre Bestweite von 11,85 Meter auf 12,30 Meter gesteigert und hofft, ihre Leistung noch weiter steigern zu können.“

Holzmann wird in Ratingen von Klaus Suhl trainiert, vier- bis fünfmal pro Woche ist die Schülerin des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums dafür im heimischen Stadion aktiv. Dazu gibt es noch Lehrgänge mit dem Landes- und Bundeskader, mit dem sie eigentlich auch in Portugal ins Trainingslager fliegen sollte. Das musste dann aber aufgrund der Coronavirus-Pandemie abgesagt werden. Dennoch konnte Holzmann augenscheinlich gut trainieren, wie ihre Weiten-Steigerung zeigt. „Seit 12. Mai durfte sie wieder ins Stadion, und als Wettkampf-Sportlerin darf sie auch in unser Studio. Zudem hat sie als Bundeskader-Athletin feste Athletik-Einheiten und wird in Ratingen von Physiotherapeut Wolfgang Heitbrink betreut“, berichtet Lauret.