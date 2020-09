Fußball : Yannis Weyers macht Sieg der Sportfreunde perfekt

Kleve Bezirksliga: Der Broekhuysener Mittelfeldakteur erzielt beim 1:0-Sieg beim 1 FC Kleve II den entscheidenden Treffer. Dem Gastgeber fehlt in der Offensive die nötige Durchschlagskraft.

Die Sportfreunde Broek­huysen startete mit einem verdienten 1:0 (1:0)-Erfolg beim 1. FC Kleve II in die Saison in der Fußball-Bezirksliga. Der Schütze des entscheidenden Tores war Mittelfeldakteur Yannis Weyers in der 27. Minute. Der Klever Coach Lukas Nakielski beorderte zum Start zwei Neuzugänge in die Startelf: Torhüter Julian Bauer sowie Marcel Ripkens. Auch bei Broekhuysen standen in Justin Theelen und Norman Kienapfel zwei Spieler in der Anfangsformation, die im Sommer zu den Sportfreunden gewechselt sind.