Handball : Uedemer TuS weiterhin im Formtief

Uedem Die Mannschaft von Trainer Thomas Hoffmann hat in der Frauen-Landesliga beim Abstiegskandidaten SV Straelen II mit 21:25 das Nachsehen. „Die Luft ist bei uns raus“, sagt der Coach.

Der Uedemer TuS verlor in der Handball-Landesliga der Frauen beim Abstiegskandidaten SV Straelen II mit 21:25 (7:12). „Glückwunsch an Straelen, die Mannschaft hat aufgrund ihres guten Kampfgeistes verdient gewonnen. Bei uns ist aktuell die Luft raus. Seitdem Steffi Dörr seit Anfang des Jahres nicht mehr dabei ist, haben wir nur noch selten gute Spiele abgeliefert“, sagte UTuS-Trainer Thomas Hoffmann. Die Abwesenheit der routinierten Akteurin sei aktuell kaum zu kompensieren, erklärte er weiter.

Straelen spielte von Beginn an stark auf. Hoffmann nahm bereits nach zehn Minuten beim Stand von 1:5 aus Sicht des UTuS seine erste Auszeit. Nichtsdestotrotz erhöhte der SVS bis zur Pause auf 12:7. Auch in Spielabschnitt zwei dominierten zunächst die Gastgeberinnen die Begegnung. Nach einem Zwischenspurt war Uedem kurz vor Schluss aber plötzlich beim 20:21 in Schlagdistanz, schlug daraus aber kein Kapital und verlor letztlich mit 21:25. „Wir wollen jetzt aber für unsere Anhänger in den nächsten Spielen ein anderes Gesicht zeigen“, sagte Hoffmann. Seine Mannschaft steht weiterhin auf dem fünften Tabellenplatz.