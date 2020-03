Fußball : Alemannia kommt immer besser in Tritt

Alemannia Pfalzdorf (blaue Trikots) zeigte gegen Union Wetten eine gute Leistung. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Kreis Kleve Fußball-Kreisliga A: Die Pfalzdorfer schaffen einen glatten 3:0-Sieg gegen das Schlusslicht Union Wetten. Tabellenführer SV Rindern bleibt in der Erfolgsspur. Der Vorletzte BV Wissel verliert das erste Spiel nach einer langen Zwangspause.

Der SV Rindern bleibt in der Fußball-Kreisliga A in der Erfolgsspur. Der Tabellenführer schaffte beim SC Auwel-Holt einen 1:0-Sieg. Die Partie SG Kessel/Ho-Ha gegen den GSV Geldern wurde wegen der schlechten Platzverhältnisse abgesagt.

Bereits am Samstagnachmittag empfing der Tabellenzweite Uedemer SV den TSV Nieukerk. Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge setzte sich der USV verdient mit 2:2 (1:0) durch. „Auf dem Ascheplatz war mehr Kampf als spielerische Tugenden gefordert. Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden, spielerisch können wir sicherlich mehr“, sagte der Uedemer Trainer Martin Würzler. Die Gastgeber gingen nach 36 Minuten durch Thilo van den Heuvel in Führung. Nach dem Seitenwechsel baute Daniel Ingenwerth (56.) die Führung aus.

Info SG Kessel/Ho-Ha gegen Pfalzdorf neu angesetzt Nachholspiel Die ausgefallene Begegnung zwischen der SG Kessel/Ho-Ha und Alemannia Pfalzdorf wurde mittlerweile neu angesetzt. Sie soll nun am Mittwoch, 18. März, 20 Uhr, angepfiffen werden.

Der BV Sturm Wissel konnte erstmals seit dem 1. Dezember wieder ein Meisterschaftsspiel bestreiten. Doch für das Team von Trainer Marco Schacht gab es beim 1:3 (0:1) beim SV Herongen nichts zu holen. „Wir haben mehr Fehler gemacht als der Gegner und unsere Chancen nicht genutzt. Da war Herongen cleverer“, ärgerte sich Schacht. Das zwischenzeitliche 1:2 für den Vorletzten erzielte Felix Beckmann nach 76 Minuten. Die Gegentore fielen in der 18., 70. und 88. Minute

Auch im zweiten Spiel nach der Winterpause blieb der SV Donsbrüggen unbesiegt. Beim favorisierten Tabellendritten SV Sevelen erkämpfte sich die Mannschaft von Trainer Christian Roeskens ein 2:2 (2:1). Dabei erwischten die Gäste einen Start nach Maß. Nils van der Kamp (4.) und Marvin Flintrop (8.) sorgten für eine schnelle 2:0-Führung. Danach übernahm Sevelen das Geschehen auf dem Platz und glich durch Tore in der 34. und 64. Minute aus. „Das war ein intensives Spiel, in dem wir nach der Führung mit Mann und Maus verteidigt haben. Letztendlich ist das ein Punktgewinn für uns“, sagte Roeskens, der mit seinem Team auf Rang zehn steht.

Eine bittere 1:3 (1:0)-Heimniederlage musste der SV Nütterden gegen Arminia Kapellen-Hamb hinnehmen. Zwar ging der Tabellensechste durch Eric Müller (37.) in Führung. Doch nach einer Stunde glich Kapellen durch einen berechtigten Strafstoß aus und machte den Sieg durch Tore in der 83. und 85. Minute perfekt. Gleich drei Nütterdener Kicker wurden des Feldes verwiesen. Sebastian Lestang (87., Foulspiel) sah die Rote Karte, Eric Müller (75.), der erst meckerte und dann den Ball wegschlug, sowie Tobias Arntz (90.+1, Meckern) die Gelb-Rote Karte. „Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Und der Gegner weiß eigentlich nicht, warum er gewonnen hat. Wir haben nach der Führung reihenweise Geschenke verteilt“, sagte SVN-Coach Joachim Böhmer nach der ersten Heimniederlage der Saison.

Alemannia Pfalzdorf kommt immer besser in Tritt. Auch das zweite Spiel nach der Winterpause konnte der Tabellensiebte für sich entscheiden. Mit 3:0 (1:0) wurde Schlusslicht Union Wetten besiegt. Gegen einen defensiv eingestellten Gast sorgte Nick Helmus bereits nach elf Minuten für die Führung. In der Folge bestimmte die Alemannia das Geschehen. Aber erst der eingewechselte Routinier Michael Pesch (82., 90.+2) sorgte mit seinen beiden Treffern für die Entscheidung. „Wir sind weiter auf einem guten Weg. Der Sieg war absolut verdient“, sagte Trainer Markus Hierling.