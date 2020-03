Fußball-Oberliga : 1. FC Kleve hadert mit Remis in Nettetal

Die Klever Oberliga-Mannschaft um Spielführer Fabio Forster (r.) und Luca Plum (M.) hätte gegen Union Nettetal durchaus einen Sieg verdient gehabt. Ihre Chancen vergaben sie aber kläglich. Foto: Jürgen Venn/Venn, J. (jven)

Kleve Der Fußball-Oberligist spielt beim abstiegsgefährdeten SC Union Nettetal bloß 0:0. Gleich mehrere hochkarätige Chancen lässt die Elf von Trainer Umut Akpinar liegen. Leslie Rume und Luca Plum werden verletzt ausgewechselt.

Mit der Tabelle, das wiederholt Umut Akpinar, Trainer des 1. FC Kleve, gebetsmühlenartig, beschäftige er sich nicht. Daher sei es auch nicht weiter relevant, dass der Fußball-Oberligist mit dem 0:0 beim SC Union Nettetal einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenverbleib auf Abstand gehalten hat. „Mit dem Ergebnis sind wir nicht zufrieden. Da spielt die Tabelle auch überhaupt keine Rolle. Wir sind nach Nettetal gefahren, um unbedingt drei Punkte einzufahren“, sagte Akpinar.

Für den 1. FC Kleve lief die gleiche Anfangself wie in der Vorwoche gegen die Sportfreunde Baumberg auf. Ali Hassan Hammoud stürmte an vorderster Stelle, Luca Plum kickte im defensiven Mittelfeld. Doch in den ersten Durchgang fanden die Rot-Blauen nur schwer hinein. Stattdessen waren es die Kicker des Tabellenvorletzten, die für Gefahr vor dem gegnerischen Tor sorgten. Schon nach zwei Minuten klärte Luca Plum in höchster Not vor Nettetals Angreifer Vensan Klicic.

Info Die Aufstellungen der Mannschaften Union Nettetal Krahnen – Nieskens, Pohlig, Verlinden, Magano – Lee, Zitzen, Istrefi (77. Stroetges), Esposito – Klicic, Thobrock (65. Dohmen) 1. FC Kleve Taner – Schneider, Dragovic, Rume (52. Saidov), Kezer (69. Kürkciyan) – Forster, Plum (46. Haal), Terfloth, Hühner – Klein-Wiele, Hammoud (73. Santana)

Union spielte anfangs bemerkenswert frei auf, Klicic traf nach sieben Minuten das Außennetz. Doch mit zunehmender Spieldauer übernahmen die Rot-Blauen die Kontrolle – ohne sich aussichtsreiche Torchancen zu erarbeiten. Ein Freistoß von Nettetals Nico Zitzen verfehlte das Ziel nach 44 Minuten nur knapp. „Wir haben in der ersten Halbzeit nicht das gezeigt, was wir uns vorgenommen haben. In vielen Situationen haben wir es einfach zu kompliziert, zu schwierig gemacht. Nach der Pause sind wir dann wesentlich stärker aufgetreten. Dann ist es uns viel besser gelungen, unser eigenes Spiel durchzuziehen“, sagte Umut Akpinar.

Doch schnell setzte es einen Dämpfer: Leslie Rume musste wenige Augenblicke nach dem Seitenwechsel verletzt ausgewechselt werden. „Er hat ein Knacken am Sprunggelenk gehört, das hörte sich wohl nicht gut an“, sagte Akpinar. Mittelfeldspieler Tim Haal war es in der Folge, der Leslie Rume im Abwehrzentrum vertrat. Die Elf vom Klever Bresserberg trat immer dominanter auf, nach 57 Minuten versuchte es Spielführer Fabio Forster aus der Distanz. Nettetals Schlussmann Robin Krahnen aber hielt den Ball fest. Wenig später war es Kleves Mike Terfloth, der nach Vorarbeit von Forster ans Außennetz traf. „Wir haben uns in der zweiten Halbzeit genügend Chancen herausgespielt, die wir hätten nutzen müssen“, sagte Akpinar.

Eine solche hatte auch Pascal Hühner nach 74 Minuten auf dem Fuß. Niklas Klein-Wiele bediente Hühner an der Strafraumkante, der seinen Gegenspieler mit einer sehenswerten Scheinbewegung stehen ließ und ins rechte Eck abschloss. Union-Torwart Krahnen ließ den Ball vor die Füße von Kleves Angreifer Levon Kürkciyan fallen, der jedoch aus spitzem Winkel verpasste. „Zwei Tore hätten wir eigentlich machen müssen“, sagte Übungsleiter Akpinar.

Allzu schwach trat Union Nettetal dennoch nicht auf. Der 1. FC Kleve war besser, wie ein designierter Absteiger spielte die Mannschaft von Trainer Andreas Schwan jedoch nicht. So hatte der SC auch die letzte Chance der Partie. Nach einem blitzschnellen Konter traf Joel Mangano ans Klever Außennetz. So blieb es beim 0:0. „Mit diesem Punkt müssen wir uns jetzt zufrieden geben. Aber natürlich sind wir über die Ausbeute enttäuscht. Es wäre mehr möglich gewesen“, sagte Akpinar.