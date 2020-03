Fußball : Klever C-Jugend will in Hamborn Revanche üben

Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Selten gab es wohl so einen spannenden Kampf um den Klassenerhalt in der C-Junioren-Niederrheinliga wie in dieser Saison - und die U15 des 1.FC Kleve ist mittendrin.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Niko Hegemann

Die Mannschaft von Markus Verkühlen und Daniel Lehnert muss am Samstag (15 Uhr) die Reise zu den Sportfreunden Hamborn antreten.

Nach dem torlosen Remis gegen den VfL Rhede wollen die Schwanenstädter sich dort für die 1:3-Hinspielniederlage revanchieren. Personell schaut es bis auf den noch immer verletzten Luc Nebelung gut aus, die Klever können ansonsten auf den gesamten Kader zurückgreifen. „Hamborn ist eine körperlich starke Mannschaft, gegen die wir am absoluten Limit spielen müssen, wenn wir punkten wollen“, sagt Lehnert. Zurzeit trennen die Teams der Plätze sechs bis zehn nur zwei Punkte. Der FC liegt mit Rang neun noch auf einem Relegationsplatz, dies aber nur wegen der besseren Tordifferenz als die punktgleiche SG Essen-Schönebeck.