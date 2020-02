Handball : Rückschlag für den Uedemer TuS

Uedem Der Frauen-Landesligist hakt das Thema Aufstieg nach der 25:30-Heimniederlage gegen den ASV Süchteln erst einmal ab. Trainer Thomas Hoffmann bemängelt die fehlende Konstanz seiner Mannschaft.

Thomas Hoffmann, Trainer des Uedemer TuS in der Handball-Landesliga der Frauen, hakt das Thema Meisterschaft nach der 25:30 (15:14)-Heimniederlage des Tabellenvierten gegen den ASV Süchteln erst einmal ab. „Wir müssen uns mit dem Gedanken abfinden, dass bei unserer mangelnden Konstanz der Aufstieg wohl nicht mehr realistisch ist“, sagte er. „Gegen Süchteln hat in allen Belangen etwas gefehlt. Gerade in Sachen Siegeswille hätten wir deutlich mehr zeigen müssen.“