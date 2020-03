Fußball : Der SV Grieth marschiert in der Kreisliga B weiter

Der SV Grieth marschiert in der Kreisliga B weiter

Der Tabellenzweite gewinnt mit 2:1. Am Sonntag steigt jetzt das Top-Spiel gegen den Spitzenreiter TuS Kranenburg, der ebenfalls erfolgreich ist.

SV Rindern II - DJK Appeldorn 1:7 (0:3). Einen ungefährdeten Auswärtssieg fuhr die Mannschaft von DJK-Trainer Werner Kelputt ein. Alexander Vos (8.) eröffnete den Torreigen, ehe ein Rinderner Akteur (14.) die Rote Karte erhielt. Die DJK-Torjäger Simon Kannenberg (23.) sowie Yannick Neinhuis (33.) stellten den Pausenstand her. SVR-Coach Bernard Alijaj (48.) verkürzte. Doch Neinhuis (53., 56., 81.) und Kannenberg (66.) sorgten für den Kantersieg.

SGE Bedburg-Hau II - BV DJK Kellen 3:2 (1:2). Eigentlich begann die Begegnung für die Gastgeber gut, denn Sebastian Brons (5.) verwandelte einen Freistoß direkt in den Winkel. Doch die Gäste antworteten vor der Halbzeit mit dem Doppelpack von Christopher Giebels (25., 33.). Brons hatte Pech mit einem Pfostenschuss. Nach Wiederbeginn erhöhte die SGE-Reserve allerdings den Druck. Kevin Pielenz (67.) sowie Lars Nakotte (70.) schossen die Grün-Schwarzen zum Sieg.

SV Grieth - Siegfried Materborn 2:1 (2:0). „Wir haben ein ordentliches Spiel gemacht und die Pflichtaufgabe erfüllt. Ich hatte die Materborner stärker erwartet, nur nach dem Anschlusstreffer wurde es ein wenig hektisch“, sagte Grieths Trainer Sascha Horsmann nach dem Erfolg seiner Mannschaft. Daniel Landman (22., 42.) traf für den SV per Direktabnahme sowie mit dem Kopf. Lukas Limper (73.) gelang der Anschlusstreffer. Am Sonntag erwartet der SV Grieth den Spitzenreiter Kranenburg zum Top-Spiel.

Concordia Goch II - TuS Kranenburg 0:7 (0:2). Keine Zweifel am Sieg ließ Tabellenführer Kranenburg beim Abstiegskandidaten aufkommen. Erik Janßen (25.) sowie René Timmer (35.) sorgten für die Pausenführung, die von Maik van Teeffeln (50., 60.), Marcel Derks (65.) und Jan Pietersma (70.) ausgebaut wurde. Der Gocher Christian Brüggemann (85.) sorgte per Eigentor für den Schlusspunkt.

SuS Kalkar - SV Bedburg-Hau 3:0 (0:0). Bis zur Halbzeit hielt die abstiegsgefährdete SV Bedburg-Hau noch gut mit. Mit einem Doppelschlag schossen Robert van Elst (61.) und Paul Schoemaker (63.) Kalkar binnen weniger Minuten in Front. Mit dem Schlusspfiff staubte Johannes Wolters zum 3:0 ab. „Wir besaßen die klare Spielkontrolle, hatten mehr Ballbesitz und die Gäste nicht eine Torchance“, sagte SuS-Coach Dennis Thyssen.

TSV Nieukerk II - Concordia Goch 6:2 (3:1). Eine in der Höhe unerwartete Niederlage musste die Concordia beim Aufsteiger einstecken. Dabei gingen die Gocher in Minute zwölf durch Jan Hinnemann in Führung. Danach brachen die Grün-Schwarzen allerdings ein. Peter Küppers (78.) betrieb nur noch Ergebniskosmetik.