Fußball : Die Serie der SGE Bedburg-Hau wird gestoppt

Sebastian Kaul, Trainer der SGE Bedburg-Hau: „Die Niederlage ist verdient.“. Foto: Stade

Bedburg-Hau Der Landesligist verliert in St. Tönis mit 0:3. Robin Deckers sieht nach dem Treffer zum 0:1 kurz vor der Pause wegen Meckerns die Gelb-Rote Karte.

Die Serie der SGE Bedburg-Hau in der Fußball-Landesliga wurde gestoppt. Nach vier Spielen in Folge ohne Niederlage verlor der Neuling am Sonntag beim Tabellenzweiten DJK Teutonia St. Tönis mit 0:3 (0:1). „Die Teutonia hat verdient gewonnen. Wir wollten defensiv kompakt stehen und haben auch gut dagegengehalten. Am Ende hat es dann eben nicht sollen sein. Richtig weh tut uns der Platzverweis von Robin Deckers“, sagte SGE-Trainer Sebastian Kaul, der mit seinem Team auf Rang fünf zurückgefallen ist. Deckers hatte kurz vor der Pause die Gelb-Rote Karte gesehen.

Während die Teutonia auf Offensive setzte, lauerte die SGE auf Konter. Der Gastgeber tat sich gegen die dicht gestaffelte Abwehr auch zunächst schwer. Er kam erst nach 20 Minuten zu ersten Möglichkeiten, doch spätestens bei SGE-Keeper Jason Olschewski war Endstation. In der 43. Minute war er allerdings geschlagen. Brian Drubel setzte über die linke Seite zum Sprint an, dribbelte drei Gegenspieler aus und flankte in die Mitte auf Burhan Sahin, der mit einem Volleyschuss zum 1:0 für den Titelanwärter traf. Dann lieferte sich Robin Deckers kurz vor Wiederanpfiff ein Wortgefecht mit Schiedsrichter Jan Oberdörster und sah innerhalb von wenigen Sekunden wegen Meckerns die Gelb-Rote Karte.

In den zweiten 45 Minuten wurde es für die Kaul-Schützlinge schwer, in Unterzahl zurück in die Partie zu finden. Zunächst hielt die SGE den knappen Rückstand, ehe St. Tönis in der 66. Minute erneut eiskalt zuschlug. Sahin wurde kurz vor dem Strafraum gefoult, Drubel nutzte den Freistoß zum 2:0. Danach hatte der eingewechselte Leon Müller das 1:2 auf dem Fuß (79.). „Wir hätten sicherlich noch einmal alles riskiert, wenn er getroffen hätte“, sagte Kaul. In der 89. Minute stellte erneut Sahin den Endstand her.