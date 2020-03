Fußball : Die SGE strotzt vor Selbstvertrauen

Bedburg-Hau Der Fußball-Landesligist aus Bedburg-Hau hat einen starken Start in die Rückrunde hingelegt. Nun geht es am Sonntag, 15 Uhr, auswärts gegen den Aufstiegs-Kandidaten Teutonia St. Tönis. Drei Akteure der SGE sind zurück im Training.

Sieben Punkte, nur ein Gegentor und Platz vier. Viel besser hätte der Start ins Jahr 2020 für den Fußball-Landesligisten SGE Bedburg-Hau nicht laufen können. Was die Mannschaft der Grün-Schwarzen in ihrer Premierensaison in der Klasse zeigt, das kann sich mehr als sehen lassen. Auch der kommende Gegner, der Tabellenzweite Teutonia St. Tönis, bei dem die SGE am Sonntag um 15 Uhr antritt,, legt bisher eine überragende Serie hin und darf sogar vom Aufstieg in die Oberliga träumen.