Tischtennis : DJK Rhenania Kleve schafft die Revanche

Oliver Jansen gewann beim DJK-Sieg seine beiden Einzel. Foto: Markus van Offern

Kleve Der Landesligist siegt 9:4 gegen den VfL Rhede und verbessert sich auf den dritten Rang. Der Tabellenzweite WRW Kleve verliert 6:9 gegen den TTV Rees-Groin II.

Von Karl-Heinz Schmidt

Einen Sieg und eine Niederlage gab es für die Klever Herren-Mannschaften in der Tischtennis-Landesliga. Die DJK Rhenania gewann das Heimspiel gegen den VfL Rhede mit 9:4. Sie verbesserte sich dadurch auf den dritten Platz und verkürzte den Rückstand auf Relegationsrang zwei auf drei Punkte. Denn der Tabellenzweite WRW Kleve kassierte beim 6:9 in der Heimpartie gegen den TTV Rees-Groin II die erste Niederlage in der Rückrunde.

WRW Kleve musste sich gegen Rees wie schon in der Hinrunde geschlagen geben. „Die Niederlage im Hinspiel war unglücklich und ein bisschen zu hoch ausgefallen. Dieses Mal war der Sieg des TTV Rees-­Groin absolut verdient“, sagte der Klever Mannschaftsführer Peter Hendricks. Beim 6:9 (24:31-Sätze) ging das Gros der WRW-Zähler auf das Konto von Hiroshi Leo Kittenberger. Die Nummer zwei des Gastgebers verwies nach seinem Doppelerfolg an der Seite von Vincent Kepser auch im Einzel Jonas Menne und Benedikt Tenbrink jeweils in drei Sätzen in die Schranken. Die weiteren Punkte für den Gastgeber gegen den nunmehr seit fünf Spieltagen ungeschlagenen Kontrahenten gingen auf das Konto von Vincent Kepser, Lucca-Henk Kaus und Maikel Peters.