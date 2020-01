Handball : Der Uedemer TuS bleibt am Tabellenführer dran

Uedem Der Frauen-Landesligist schafft nach einer Steigerung in der zweiten Halbzeit einen 29:21-Erfolg gegen den MTV Rheinwacht Dinslaken und liegt weiter nur zwei Punkte hinter dem Ligaprimus HG Kaarst/Büttgen zurück.

Ein für die Psyche ganz wichtiges Spiel absolvierte am Samstag in der Halle an der Meursfeldstraße der Uedemer TuS in der Handball-Landesliga der Frauen. Eine Woche zuvor hatte die Mannschaft von Trainer Thomas Hoffmann den damaligen Tabellenführer TSV Bocholt klar mit 30:23 bezwungen. Doch im bisherigen Saisonverlauf war auf einen wichtigen Sieg meistens eine Niederlage gefolgt. Diesmal nicht: Der Tabellenvierte gewann die Heimpartie gegen den Drittletzten MTV Rheinwacht Dinslaken deutlich mit 29:21 (14:12) und liegt damit weiter nur zwei Zähler hinter dem Spitzenreiter HG Kaarst/Büttgen zurück..