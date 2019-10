Fußball : Noch kassiert Verband für Trikotwerbung

Fußball: Amateurvereine zahlen seit Jahren für Reklame auf Sportkleidung. Der Ärger ist groß. Eine Änderungen in Sicht.

Die Regelung gibt es seit Jahren, was sie für die Fußball-Amateurvereine nicht besser macht. Die Werbung auf Trikots muss vor jeder Saison per Antrag beim Fußballverband Niederrhein (FVN) genehmigt werden. Seit 2014 wird hier genauer kontrolliert als in den Jahren zuvor. Wer seine Schriftzüge nicht genehmigen lässt zahlt Strafe. Doch wird allein schon für den Antrag jedes Jahr eine „Bearbeitungsgebühr“ fällig. Die richtet sich nach der Spielklasse. 30 Euro müssen schon für einen C-Kreisligisten überwiesen werden. Läuft eine Mannschaft in einer beim Verband nicht angegebenen Werbung auf, sind mindestens zehn Euro fällig. Nach Eintrag im Spielberichtsbogen überprüft der Verband, ob der Schriftzug auf der Brust angemeldet ist.