Ausschuss in Dormagen entschied : Vereine können ohne Einweggeschirr feiern

Dormagen Auf dem Weg hin zu einer nachhaltigeren Umwelt sind Stadt und Politik jetzt einen weiteren Schritt gegangen, der zeitnah umgesetzt werden soll: Künftig wird es in den Versammlungsstätten möglich sein, auf Einweggeschirr zu verzichten. Das sind die Hintergründe.

Konkret bedeutet das Folgendes: Zur Vermeidung von Einweggeschirr und -besteck in den von gemeinnützigen Dormagener Vereinen betriebenen Einrichtungen wie Schützenhäusern, Sportlerheimen und weiteren Begegnungsstätten stellt die Stadt in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 jeweils eine Gesamtfördersumme von 25.000 Euro bereit. Damit können Anschaffungskosten der Vereine für leistungsfähige Industriespülmaschinen sowie Mehrweg-Geschirr und -besteck mit einem Zuschuss in Höhe von 50 Prozent bis zu einer Maximalsumme von jeweils 5000 Euro gefördert werden. Es wird aber auch eine Gegenleistung der Vereine erwartet: Im Gegenzug müssen sich die Vereine verpflichten, die Verwendung von Einweggeschirr in ihren Räumlichkeiten zukünftig gänzlich auszuschließen. Die Vereine verpflichten sich außerdem, dass Geschirr zu verleihen. Der letzte Punkt ergab sich in der Diskussion des Ausschusses und war unstreitig. Am Ende gab es eine große Mehrheit für das Gesamtpaket, nur die FDP stimmte dagegen, die CDU enthielt sich der Stimme.