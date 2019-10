Fußball : SV Bedburg-Hau gewinnt Kellerduell gegen Concordia II

Kreis Kleve-Geldern Fußball-Kreisliga B 1 und 2 Kleve-Geldern: SuS Kalkar und Rheinwacht Erfgen unterliegen jeweils mit 1:5.

Siegfried Materborn - SGE Bedburg-Hau II 1:3 (0:0). Im Duell der beiden A-Liga-Absteiger hält die Siegesserie der SGE-Zweiten. In der ausgeglichenen torlosen ersten Halbzeit hatten beide ihre Möglichkeiten. Nach dem Seitenwechsel nahm die Partie Fahrt auf, und die Gäste gingen durch den Doppelschlag von Alpha Bah (52.) sowie Matthias Rausch (54.) in Führung. Die Hausherren wurden risikofreudiger, um den Anschluss herzustellen. Doch Kai-Fabian Kersjes (74.) zerstörte mit seinem Treffer jegliche Siegfried-Träume. Lediglich das Ehrentor von Miguel Wurring (77.) sprang noch heraus.

SV Griethausen - BV DJK Kellen 1:1 (1:1). „In einem zerfahrenen, aber ausgeglichenem Match war es auf tiefem Platz ein leistungsgerechtes Ergebnis. Es war auch wichtig zumindest ein kleines Erfolgserlebnis wieder zu haben“, war SVG-Coach Björn Lippe mit dem Punkt zufrieden. In Minute 26 brachte Kellens Stürmer Guido Rennhack seine Farben in Front. Sechs Zeigerumdrehungen später egalisierte Dennis Michels auf Vorlage von Dennis Pijnappel für die blau-weißen „Wölfe“. „Wir wollen jetzt kleine Schritte machen. denn die letzten Wochen haben arg gezehrt“, so Lippe zum Schluss.

SuS Kalkar - SG Keeken/Schanz 1:5 (1:3). „Der erste Abschnitt verlief ausgeglichen, nach der 1:0-Führung agierten wir zu halbherzig und kassierten folgerichtig den Ausgleich. Wir fingen uns wieder, spielten trotz der schwierigen Platzverhältnisse gut und schossen die Treffer, obwohl der SuS auch Chancen hatte. In Hälfte zwei haben wir das Spiel verwaltet und waren effektiv“, meinte SG-Trainer Stefan Stang. Niklas Adomeit sorgte für die SG-Führung, SuS-Coach Dennis Thyssen glich per Foulelfer aus, ehe Finn Schmidthausen und erneut Adomeit erhöhten. Nach dem Wechsel erzielte Adomeit sein drittes Tor und Kajan Mahendran setzte den Schlusspunkt.

BV DJK Kellen II - Rheinwacht Erfgen 5:1 (2:1). Die Negativserie der Rheinwacht reißt nicht ab, und an der Sommerlandstraße muss man sich allmählich nach dem Absturz auf einen Abstiegsplatz Sorgen machen. Bereits in Minute zwei netzte Mariusz Wittek zur Führung der Skotnicki-Elf ein, sein Mitspieler Mariusz Holowka glich per Eigentor aus, ehe Bartlomiej Wisniewski das 2:1 erzielte. Für die Gäste brach innerhalb von 12 Minuten das Unheil über sie herein. Hubert Zamkowski, Grzegorz Trzeciak sowie Dawid Sadel filetierten die Erfgener.