Badminton : Erfolge für Nachwuchs des BC Kleve

Badminton: Mark Liffers setzte sich beim Turnier ohne Niederlage durch.

Beim stark besetzten Victor-Kids-Cup des BSV Gelsenkirchen holte Mark Liffers den ersten Platz im Jungeneinzel der U 13a-Klasse. Er gewann alle fünf Spiele ohne Satzverlust und musste lediglich zweimal in eine Satzverlängerung. Mark Liffers ist bereits für die Verbandsmeisterschaften des Badminton-Landesverband Nordrhein-Westfalen (BLV NRW) in den Disziplinen Jungeneinzel U 13, Doppel U 15 und Mixed U 13 qualifiziert. Bei den Bezirksmeisterschaften der Jugend, die ebenfalls in Gelsenkirchen ausgetragen wurden, trat der Nachwuchs des BC Kleve wiederum stark auf und konnte im Mädchendoppel U 17 mit Lara Liffers und Nina Elpers (Gladbecker FC) den ersten Platz verbuchen. Helen Hilgenfeld und Sofie Bongertmann wurden in der Konkurrenz Fünfte. Sofie Bongertmann hatte auch im Mädcheneinzel U 17 gemeldet und landete dort auf dem zwölften Platz. Im Mixed U 17 holten Lara Liffers und Moritz Gemünd (Gladbecker FC) den zweiten Podiumsplatz. Jan Schubert spielte sich im Einzel U 15 auf Rang sechs vor.