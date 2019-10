Fußball : Auf den Spuren des Tor-Propheten

Egon Boesten hat „mijn voetbal“ von Johan Cruyff übersetzt. In Kleve stellte der langjährige Sportreporter sein Werk vor.

Dass der 65-Jährige für die Vorstellung seiner Lektüre das Rilano-Hotel in der Schwanenstadt auswählte, sei kein Zufall. Egon Boesten, der die Realschule Kleve in den 1960er-Jahren besuchte und im Anschluss am städtischen Gymnasium in Emmerich sein Abitur machte, pflegt weiterhin einen großen Freundeskreis Sportbegeisterter in der Region. „Viele bekannte Gesichter sehe ich hier“, sagt er, als er den Präsentationsraum betritt. Dazu kommt: Am unteren Niederrhein sei die Denkschule Johan Cruyffs ob der Grenznähe alles andere als fern. Die Ausgangsfrage der Lektüre Boestens ist: Was hat die originäre DNA des Fußballs von Ajax Amsterdam mit der vom FC Barcelona gemeinsam? Diesem Vergleich geht das Werk auf 220 Seiten und dreißig klar strukturierten Kapiteln nach.