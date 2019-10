Fußball : Hö.-Nie. mit gebrauchtem Sonntag

Landesliga, Gruppe 2: TSV Meerbusch II - SV Hönnepel-Niedermörmter 4:0 (2:0). Die Schwarz-Gelben erwischen einen rabenschwarzen Tag.

„Kucze“ vertraute in Meerbusch der Mannschaft, die in der Vorwoche den VfL Rhede mit 2:1 besiegt hatte. Die elf Protagonisten auf Hönnepeler Seiten fanden aber zu keinem Zeitpunkt in die Begegnung. Der TSV erwies sich als spielstärkere und spielbestimmende Mannschaft, nach einer Viertelstunde segelte ein Freistoß nur knapp über das Gehäuse von SV-Keeper Jendrik Ferdenhert. Vier Minuten später war er aber machtlos, als Yasin Bas aus elf Metern zum 1:0 vollstreckte (19.).