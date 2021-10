Fußball-Landesliga : SGE Bedburg-Hau beim Spitzenreiter chancenlos

Bedburg-Hau Die Mannschaft von Trainer Sebastian Kaul verliert ersatzgeschwächt beim SV Sonsbeck mit 0:2. Die angespannte Personalsituation machte sich vor allem in der Offensive bemerkbar.

Die SGE Bedburg-Hau kassierte in der Fußball-Landesliga am Sonntag beim am Ende souverän auftretenden Tabellenführer SV Sonsbeck eine 0:2 (0:1)-Niederlage. Zwar stimmten Einsatz und Leidenschaft bei den Gästen, doch die personell angespannte Situation machte sich besonders in der Offensive bemerkbar.