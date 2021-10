Fußball-Niederrheinpokal der Frauen : Siegfried Materborn gewinnt Pokal-Krimi

Kleve/Goch Der Bezirksligist setzt sich erst nach Elfmeterschießen gegen die DJK Lowick durch. Auch Alemannia Pfalzdorf ist eine Runde weiter.

Im Frauenfußball-Niederrheinpokal hat der Bezirksligist Siegfried Materborn einen spannenden Donnerstagabend erlebt. Die Mannschaft setzte sich in der zweiten Runde erst nach Elfmeterschießen mit 7:5 (3:3, 1:1) beim Kreisligisten DJK Lowick durch.

Nicht nur die Nerven von Dirk Heckershoff, Teil des vierköpfigen Trainerteams, waren dauerhaft angespannt. „Das war ein echter Pokalfight und ein Duell auf Augenhöhe“, sagte er. Früh waren die Gäste durch Lara Biermann (9.) in Führung gegangen, doch die DJK ließ sich nicht den Schneid abkaufen und glich vor der Pause aus.

Auch die zweite Hälfte war offen. Luzia Janita Theelen (52.) traf zum 2:1 für Materborn, doch in der Schlussphase glich die DJK erneut aus (85.). Als Theelen das 3:2 (89.) erzielt hatte, „waren wir schon fast auf dem Weg nach Hause“, so Heckershoff. Doch die DJK traf kurz vor Schluss (90.) zum 3:3. „In der Verlängerung haben beide Teams dann nicht mehr so viel Gas gegeben. Und das Elfmeterschießen war dann eben eine Glückssache. Ich muss der DJK Lowick aber ein Riesenkompliment machen. Sie hat bis zum Ende gekämpft“, sagte der Coach. Nächster Gegner ist der Niederrheinligist SV Heißen.