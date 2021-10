Fußball-Bezirksliga : Sportfreunde feiern eine torreiche Halloween-Party

Igor Puschenkow (l.) beteiligte sich nach der Pause mit einem Doppelschlag am Schützenfest. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Straelen Fußball-Bezirksliga: Gruseliger Nachmittag für den 1. FC Kleve II – 1:9-Debakel beim Tabellenzweiten aus Broekhuysen. Gastgeber dominiert das Geschehen nach Belieben.

(nhen) Wer regelmäßig Fußballspiele in den Amateur-Ligen verfolgt, dürfte schon die eine oder andere torreiche Partie erlebt haben. Was sich jedoch am Sonntag auf der Sportanlage „Op den Bökel“ der Sportfreunde Broekhuysen abspielte, hat auch in der Bezirksliga Seltenheitswert. Die Gastgeber um Spielertrainer Sebastian Clarke zeigten sich von der 1:3-Niederlage beim Spitzenreiter SV Budberg bestens erholt und fertigten die zweite Mannschaft des 1. FC Kleve mit 9:1 (4:0) ab.

Entsprechend knapp fiel das Fazit von Lukas Nakielski aus. Der Klever Trainer sprach von einem rabenschwarzen Tag. „Broekhuysen hat uns heute ganz klar die Grenzen aufgezeigt. Allein sechs Gegentore sind aus Standards resultiert. Wir gratulieren und wünschen Broekhuysen weiterhin viel Erfolg“, sagte der 31-Jährige.

Zum Spielgeschehen: Nach elf Minuten eröffneten die Sportfreunde die Halloween-Party der besonderen Art. Fabian Göckler brachte die Platzherren in Führung. Christoph Elspaß stellte nach 23 Minuten auf 2:0. Göckler machte mit seinen Treffern zwei und drei (28./45.) noch vor der Halbzeit alles klar.

Nach dem Seitenwechsel ging’s munter weiter. „Kleve hat nach der Pause versucht, noch einmal offensiv anzupacken. Dass sie dadurch hinten sehr offen waren, hat uns natürlich in die Karten gespielt“, sagte Clarke. So erhöhten die Gastgeber bereits bis zur 55. Minute auf 7:0. Igor Puschenkow (48./53.) und Finn Helders trafen. Kleves Luca Wiens erzielte eine Minute später den Ehrentreffer. Der Gastgeber, der sich wieder auf den zweiten Platz verbesserte, hatte noch nicht genug. Helders netzte zum zweiten Mal an diesem Nachmittag (64.) ein; Philipp Thissen markierte in der 86. Minute den 9:1-Endstand.

Spielertrainer Clarke war dem Ergebnis entsprechend bestens gelaunt. „Wenn du ein Spiel in der Bezirksliga mit 9:1 gewinnst, kann die Truppe nicht so viel falsch gemacht haben. Wir haben auf eigenem Platz von Anfang an unser dominantes Spiel durchgezogen“, sagte der Sportfreunde-Trainer.

SF Broekhuysen: Schaffers – Elspaß, Weyers (63. Thyssen), Puschenkow, Aarts, Helders (67. Helders), Kienapfel (67. Thissen), Clarke (76. Peun), Göckler (63. Hoffmann), Teegelbeckers, Theelen.