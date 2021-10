Fußball-Landesliga : Erst eine Niederlage – trotzdem lauert das Abstiegsgespenst

Wachtendonk Fußball-Landesliga: Trotz des guten Starts hat der TSV Wa.-Wa. nur drei Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Sonntag kommt der Tabellenzweite BW Dingden.

Da kann’s angesichts der Ausgeglichenheit der Liga auch ganz schnell einmal in Richtung Tabellenkeller gehen. In den nächsten drei Wochen dürfte sich zeigen, wohin die Reise des TSV Wachtendonk-Wankum führt. Nach dem Spiel gegen Dingden geht’s zum Tabellennachbarn SGE Bedburg-Hau, anschließend gibt Spitzenreiter SV Sonsbeck seine Visitenkarte im Sportpark Laerheide ab.

„Nach den beiden Remis gegen Hönnepel-Niedermörmter und Tönisberg besteht natürlich jetzt die Gefahr, dass wir in der Winterpause mitten im Abstiegskampf sind“, sagt Guido Contrino. Mit ganz anderen Ambitionen reisen die Gäste an, die dem Tabellenführer aus Sonsbeck unbedingt auf den Fersen bleiben möchten. In Mohamed Salan und Kevin Juch haben die Gäste zwei gefährliche Torjäger in ihren Reihen, die bisher 15 der insgesamt 20 Dingdener Treffer erzielt haben. „Das ist natürlich schon einmal eine Hausnummer. Wir müssen uns darauf konzentrieren, diese beiden Stürmer in Schach zu halten“, sagt Contrino.