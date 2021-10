Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern : Alemannia Pfalzdorf gewinnt Spitzenspiel

Kreis Kleve Der Tabellenführer der Gruppe eins bezwingt den SV Nütterden mit 1:0. Schlusslicht SV Donsbrüggen überrascht beim 2:1 gegen den Kevelaerer SV. TuS Kranenburg bezwingt SG Keeken/Schanz.

Von Per Feldberg

Im Spitzenspiel der Gruppe eins der Fußball-Kreisliga A setzte sich Tabellenführer Alemannia Pfalzdorf mit 1:0 (0:0) gegen den Dritten SV Nütterden durch. Die Alemannia war die dominantere Mannschaft, belohnte sich aber erst in der 57. Minute durch den Treffer des Tages, den Nick Helmus erzielte, für ihre Offensivbemühungen gegen tief stehende Gäste. „Der Sieg war vollkommen verdient. Wir hätten nur noch ein zweites Tor machen müssen“, sagte Thomas Erkens, Coach der Alemannia. „Die Niederlage geht in Ordnung, auch weil wir heute nicht die Substanz hatten, um mitzuhalten“, stellte sein Gegenüber Joachim Böhmer fest.

Überraschend setzte sich das bisherige Schlusslicht SV Donsbrüggen mit 2:1 (2:1) gegen den Tabellenzweiten Kevelaerer SV durch. Robin Wanders (5., 40.) markierte beide Tore für den Gastgeber. Den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte Tom Schax (18.). „Das war heute ein wichtiger Sieg für unsere Moral“, so Meik Kocak, Trainer des SV Donsbrüggen. Patrick Znak, Coach des KSV, sagte: „Das Ergebnis geht in Ordnung.“

Beim 3:1 (1:0)-Erfolg des TuS Kranenburg gegen die SG Keeken/Schanz verteilte Schiedsrichter Dennis Klösters drei Gelb-Rote Karten. Beim TuS musste Alexander Schmid (75.) vom Platz, beim Gast sahen Finn Schmidthausen (90.+1) und Trainer Stefan Stang (90.+2) die Ampelkarte. Maik van Teeffelen (14.) Tom Fleskes (60.) und Aleh Putsila (90.+4) trafen für den TuS, Niklas Adomeit (83.) für die SG. „Das waren nach drei Niederlagen in Folge ganz wichtige Zähler gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt“, sagte TuS-Trainer Michael Umbach. Sein Gegenüber war enttäuscht. „Wir nutzen einfach unsere Chancen nicht. Dann dürfen wir uns am Ende nicht über eine Niederlage beklagen“, so Stefan Stang, Coach der SG