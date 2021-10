Fußball-Bezirksliga : Kevin Mertens trifft Ex-Verein ins Mark

Kevelaer Fußball-Bezirksliga: Der FC Aldekerk betreibt im Nachbarschaftsduell bei der DJK Twisteden Chancenwucher und wird am Ende dafür bestraft. Ausgerechnet der ehemalige Aldekerker schießt in der 84. Minute das Tor des Tages.

„Wer sie vorne nicht macht…“ Was nach dieser Einleitung folgt, dürfte jeder Fußballer wissen. Bezirksligist FC Aldekerk besaß im Nachbarschaftsduell bei der DJK Twisteden ein Dutzend hochkarätiger Möglichkeit. Doch die Gäste schafften es ganz einfach nicht, den Ball an DJK-Keeper Martin Voß vorbei über die Linie zu befördern. Was dann passiert, ist klar: Am Ende durfte die DJK Twisteden einen 1:0 (0:0)-Erfolg bejubeln.